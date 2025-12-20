В зимний сезон 2025–2026 годов в Алматы работают 11 социальных ледовых катков, доступных для всех желающих, передает BAQ.KZ. Бесплатные площадки открыты в каждом районе города и принимают посетителей на протяжении всего зимнего периода. Как сообщили в акимате, вход на все социальные катки свободный. Локации выбраны с учётом доступности для жителей разных районов города.

Адреса социальных ледовых катков:

Бостандыкский район — Парк Первого Президента, Парк Фонда Первого Президента (ул. Ганди);

Алатауский район — Almaty Arena;

Медеуский район — Дворец Республики, Халык Арена, Парк 28 панфиловцев;

Наурызбайский район — территория акимата района;

Турксибский район — стадион "Авиатор";

Жетысуский район — парки Kokjiek Garden и "Гулдер";

Алмалинский район — территория парковки КБТУ.

Социальные катки будут функционировать на протяжении всего зимнего сезона при благоприятных погодных условиях.