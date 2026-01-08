  • 8 Января, 17:26

В Алматы открылся пункт приема новогодних елок

Акция от Алматинского зоологического парка

Сегодня, 15:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
из открытых источников Сегодня, 15:35
Сегодня, 15:35
107
Фото: из открытых источников
 

- Ёлки применяются в вольерах оленей, косуль, ланей, кабанов и других животных. Новые природные объекты вызывают у животных живой интерес: они исследуют деревья, пробуют их на вкус, трутся, играют с ветками и корой. Это способствует повышению их активности, снижению стресса и разнообразию повседневной жизни, - говорится в сообщении.

Акция носит не только экологический, но и просветительский характер, напоминая о важности разумного потребления и бережного отношения к природе.

Ёлки принимают по адресу г. Алматы, ул. Орманова, 64, служебный вход Алматинского зоопарка до 18 января. 

Контактный телефон: 8 (701) 676-85-85.

 

Самое читаемое

Наверх