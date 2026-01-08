В Алматы открылся пункт приема новогодних елок
Акция от Алматинского зоологического парка
Сегодня, 15:35
107Фото: из открытых источников
- Ёлки применяются в вольерах оленей, косуль, ланей, кабанов и других животных. Новые природные объекты вызывают у животных живой интерес: они исследуют деревья, пробуют их на вкус, трутся, играют с ветками и корой. Это способствует повышению их активности, снижению стресса и разнообразию повседневной жизни, - говорится в сообщении.
Акция носит не только экологический, но и просветительский характер, напоминая о важности разумного потребления и бережного отношения к природе.
Ёлки принимают по адресу г. Алматы, ул. Орманова, 64, служебный вход Алматинского зоопарка до 18 января.
Контактный телефон: 8 (701) 676-85-85.
