Аким Алматы Дархан Сатыбалды посетил новое студенческое общежитие Международной образовательной корпорации, рассчитанное на 339 мест, передает BAQ.KZ.

Здание комфорт-класса оборудовано кухнями, санузлами, рабочими зонами, коворкингами и подключено к системе "умного кампус".

Для практической подготовки студентов в корпусе созданы исследовательские площадки, где реализуются совместные проекты с компаниями Samsung и JBL. Это позволяет обучающимся работать на современном оборудовании мирового уровня.

Также в кампусе действуют FabLab, лаборатория городских исследований, уникальная сейсмоплатформа для изучения сейсмических процессов, лаборатория беспилотных дронов и другие инновационные центры.

Международная образовательная корпорация, основанная в 2007 году путем объединения КазГАСА и КАУ, сегодня обучает более 16 тысяч студентов по всем уровням образования.