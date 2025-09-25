В Алматы открылось новое студенческое общежитие МОК
Общежитие рассчитано на 339 студентов
Аким Алматы Дархан Сатыбалды посетил новое студенческое общежитие Международной образовательной корпорации, рассчитанное на 339 мест, передает BAQ.KZ.
Здание комфорт-класса оборудовано кухнями, санузлами, рабочими зонами, коворкингами и подключено к системе "умного кампус".
Для практической подготовки студентов в корпусе созданы исследовательские площадки, где реализуются совместные проекты с компаниями Samsung и JBL. Это позволяет обучающимся работать на современном оборудовании мирового уровня.
Также в кампусе действуют FabLab, лаборатория городских исследований, уникальная сейсмоплатформа для изучения сейсмических процессов, лаборатория беспилотных дронов и другие инновационные центры.
Международная образовательная корпорация, основанная в 2007 году путем объединения КазГАСА и КАУ, сегодня обучает более 16 тысяч студентов по всем уровням образования.
