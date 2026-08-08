В Алматы открылся Казахстанско-китайский центр по изучению землетрясений

В Алматы состоялось открытие Казахстанско-китайского совместного центра исследования землетрясений. В церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, аким Алматы Дархан Сатыбалды и Генеральный консул КНР в Алматы Су Фанцю.

Новый центр станет научной площадкой для сотрудничества казахстанских и китайских специалистов в области сейсмологии. Основное внимание планируется

уделить исследованиям землетрясений, совершенствованию систем мониторинга, прогнозированию сейсмической активности и развитию технологий раннего предупреждения.

Для Алматы, расположенного в сейсмоактивной зоне, запуск такого центра имеет особое значение. Совместная работа ученых позволит обмениваться опытом, внедрять современные научные разработки и совершенствовать подходы к оценке и снижению сейсмических рисков.

Ожидается, что деятельность центра будет способствовать повышению уровня сейсмической безопасности Алматы и других регионов Казахстана, подверженных риску землетрясений.