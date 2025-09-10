В Алматы состоялось торжественное открытие музея современного искусства Almaty Museum of Arts, основанный предпринимателем, меценатом и коллекционером Нурланом Смагуловым, передает BAQ.KZ.

Миссия нового культурного пространства - поддерживать и исследовать процессы современного искусства, подчеркивая их значение в мировом культурном контексте. В коллекцию музея вошли 700 произведений отечественных и зарубежных художников. Концепцию художественной программы разработала арт-директор музея Меруерт Калиева.

Старт работы дан двумя выставками: экспозицией "Қонақта" из собрания Нурлана Смагулова и ретроспективой казахстанской художницы Алмагуль Менлибаевой "Я все понимаю".

В церемонии открытия приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, аким Алматы Дархан Сатыбалды, основатель музея Нурлан Смагулов, представители творческой среды и СМИ.

Приветствуя гостей, Аида Балаева подчеркнула, что новый музей сочетает искусство, современные технологии и мультимедийные решения. Она также напомнила слова Президента Касым-Жомарта Токаева о том, что патриотизм нового поколения проявляется не только в традициях и языке, но и в созидательном новаторстве. Министр назвала Нурлана Смагулова ярким примером для подражания.

"Уверена, что новый музей будет не только способствовать развитию культуры и искусства, но и придаст новый импульс росту туристического потенциала южной столицы, внесет весомый вклад в продвижение искусства Казахстана и Центральной Азии на международной арене", - сказала Аида Балаева.

Здание площадью более 10 тысяч м² спроектировано британским архитектурным бюро Chapman Taylor. На первом этаже расположены выставочные залы "Ұлы дала" и "Сарыарқа", а центральное место занимает светлый атриум Art Street, архитектурно вдохновлённый Чарынским каньоном. В музее также предусмотрены реставрационная мастерская, фондохранилище и креативное пространство "Шеберхана".

Более 70% коллекции составляют произведения казахстанских художников XX века - Жанатая Шарденова, Токболата Тогузбаева, Мактума Кисамедина и Шаймардана Сариева. В собрание также вошли работы ключевых представителей современного искусства - Рустама Хальфина, Сауле Сулейменовой и Саида Атабекова.

Музей откроется для посетителей 12 сентября.