В Алматы открылся первый в Казахстане Центр цифровой медицины
Центр поможет разгрузить поликлиники и сократить число потерянных звонков.
В Алматы начал работу Almaty Digital Medical Center — первый в Казахстане центр цифровой медицины, объединяющий ключевые сервисы в сфере здравоохранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на министерство здравоохранения. В церемонии открытия приняла участие врио заместителя руководителя городского Управления общественного здравоохранения Лайла Имангалиева.
Центр создан для мониторинга показателей здравоохранения и передачи аналитических данных в Управление, что позволяет принимать более взвешенные управленческие решения. Одним из ключевых элементов работы стал единый контакт-центр 1312, куда жители могут обращаться по медицинским вопросам. По данным руководства, это разгрузило поликлиники и сократило число потерянных звонков, а врачи получили больше времени для работы с пациентами.
В Almaty Digital Medical Center внедрены и новые цифровые сервисы: телемедицинский патронаж, а также голосовые помощники на базе искусственного интеллекта. Они помогают дистанционно сопровождать пациентов, организовывать онлайн-консультации и автоматически приглашать горожан на скрининги, вакцинацию и обследования.
На первой линии работают специалисты с медицинским образованием, а на второй – лицензированные врачи. Они могут оперативно подключаться к консультациям и решать клинические вопросы в онлайн-режиме, — пояснил генеральный директор центра Василий Мясников.
По словам специалистов, новый формат делает медицинскую помощь доступнее для алматинцев и одновременно позволяет экономить ресурсы системы здравоохранения.
