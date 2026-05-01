В Алматы открылся первый в стране крематорий

В Алматы начал работу первый в Казахстане крематорий. Объект передан на баланс городского патологоанатомического бюро и стал частью городской инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

По информации акимата города, кремация предлагается как добровольная альтернатива традиционному захоронению, расширяя выбор граждан с учетом личных и культурных особенностей.

Крематорий оснащен современным оборудованием и двумя печами с многоступенчатой системой очистки. Технология обеспечивает дожиг газов, исключает запах и видимый дым, а также соответствует экологическим требованиям.

Одна процедура занимает около двух часов, при полной загрузке возможно до 8 кремаций в сутки. Весь процесс строго регламентирован - от приема документов и идентификации до передачи праха родственникам.

Для прощаний предусмотрены специальные залы, а персонал прошел обучение за рубежом и работает по санитарным и этическим стандартам.