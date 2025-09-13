в Алматы на базе НИИ кардиологии и внутренних болезней Министерства здравоохранения РК состоялось торжественное открытие Республиканского центра компетенций эндокринологии и диабета, передает BAQ.KZ.

Сахарный диабет остаётся одной из ключевых медико-социальных проблем в стране: сегодня в Казахстане зарегистрировано более 544 тысяч пациентов, 95% из которых страдают диабетом второго типа.

"Укрепление эндокринологической службы – стратегическое направление отечественного здравоохранения. Новый центр позволит внедрять современные методы диагностики и лечения, повышать качество жизни пациентов и снижать риск осложнений", — подчеркнула министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Центр станет координационной площадкой для методической поддержки регионов, внедрения междисциплинарного подхода и расширения сети специализированных кабинетов, включая кабинеты диабетической стопы.

В команде работают эндокринологи, офтальмологи, хирурги-подиатры и другие специалисты. Пациентам предоставляется комплексное ведение и обучение по самоконтролю диабета. Для мониторинга и терапии используются современные устройства, а также действуют "Школы диабета".

Открытие центра рассматривается как значимый шаг в развитии эндокринологической службы Казахстана, нацеленной на профилактику осложнений и повышение доступности специализированной помощи.

Министр отметила, что подобные центры компетенций по эндокринологии должны появляться не только при областных многопрофильных больницах, но и на уровне ПМСП. В частности, речь идёт о создании кабинетов диабетической стопы, которые помогут предотвращать осложнения и сохранять здоровье пациентов. НИИ кардиологии и внутренних болезней станет головным координационным центром по оказанию организационно-методической поддержки регионам.