Хирурги Городской клинической больницы №7 Алматы провели экстренную операцию пациенту с рецидивирующим желудочным кровотечением. Обследование показало, что причиной ухудшения состояния стала злокачественная опухоль желудка.

Мужчина приехал в Алматы из другого региона в гости. Во время пребывания в городе его состояние резко ухудшилось, после чего его госпитализировали для оказания экстренной медицинской помощи.

При обследовании врачи обнаружили язвенное поражение желудка размером около 2,5 сантиметра с подозрением на опухолевый процесс. Учитывая высокий риск повторного кровотечения, после необходимой подготовки медики приняли решение провести операцию.

Пациенту выполнили гастрэктомию — полное удаление желудка с лимфодиссекцией и формированием эзофагоеюноанастомоза на петле Ру. Срочное гистологическое исследование во время операции подтвердило наличие атипичных клеток.

Хирургическое вмешательство продолжалось около трех часов. По результатам окончательного гистологического исследования диагностирована низкодифференцированная карцинома желудка с очагами перстневидноклеточного рака и прорастанием всех слоев стенки органа, включая серозную оболочку.

По словам заведующего отделением хирургии №1 Талгата Байтурганова, перед специалистами стояла задача не только остановить кровотечение, но и устранить его причину.

«Учитывая высокий риск повторного кровотечения и подтверждение опухолевого процесса, было принято решение о полном удалении желудка с соблюдением онкологических принципов. Операция потребовала слаженной работы хирургов и анестезиологов-реаниматологов», — рассказал он.

После операции состояние пациента стабилизировалось, восстановление проходило с положительной динамикой. После завершения стационарного лечения мужчину выписали с рекомендациями по дальнейшему наблюдению.

Директор ГКБ №7, доктор PhD Нурдос Кадырбеков отметил, что этот случай подчеркивает важность своевременной диагностики и доступности экстренной медицинской помощи.

«Ответственное отношение к здоровью начинается с профилактики. Регулярно проходите обследования и скрининги, в том числе онкологические, в соответствии с возрастом и установленными рекомендациями», — подчеркнул он.

Врачи напоминают, что онкологические заболевания желудка на ранних стадиях могут протекать без выраженных симптомов. При необъяснимой потере веса, болях в животе, снижении аппетита и признаках анемии рекомендуется обратиться к врачу. Рвота с кровью, черный стул, резкая слабость или обморок требуют экстренной медицинской помощи.