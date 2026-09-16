В Алматы временно ограничат водоснабжение в части Бостандыкского района. Ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Есентай по проспекту аль-Фараби.

Когда отключат воду

Подача воды будет приостановлена 18 сентября с 08:00 до 22:00.

Ограничение коснется территории в квадрате улиц Тимирязева, Жарокова и проспектов Абая и аль-Фараби.

С чем связаны работы

Временное ограничение необходимо для проведения работ по переустройству магистрального водопровода в рамках реконструкции моста через Есентай.

Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с проведением работ.