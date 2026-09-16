В Алматы «перекроют кран» на 14 часов: что стало причиной
16 Сентября 2026, 15:42
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16 Сентября 2026, 15:4216 Сентября 2026, 15:42
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В Алматы временно ограничат водоснабжение в части Бостандыкского района. Ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Есентай по проспекту аль-Фараби.
Когда отключат воду
Подача воды будет приостановлена 18 сентября с 08:00 до 22:00.
Ограничение коснется территории в квадрате улиц Тимирязева, Жарокова и проспектов Абая и аль-Фараби.
С чем связаны работы
Временное ограничение необходимо для проведения работ по переустройству магистрального водопровода в рамках реконструкции моста через Есентай.
Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с проведением работ.