В южной столице в сентябре 2026 года временно ограничат движение на проспекте Алтынсарина и улице Арыкова. Где именно перекроют дороги и какие маршруты объезда предусмотрены – в материале BAQ.KZ.

По информации городских служб, в Алматы в сентябре ожидаются временные ограничения движения на нескольких участках городских дорог. Они связаны с проведением дорожного ремонта и реконструкцией тепломагистрали.

Где перекроют проспект Алтынсарина

С 5 по 9 сентября в городе будет временно перекрываться участок проспекта Алтынсарина от улицы Жандосова до улицы Кабдолова.

Ограничения будут действовать ежедневно с 23:00 до 06:00. В это время на участке планируется укладка асфальтобетонного покрытия в рамках среднего ремонта дороги.

На месте проведения работ установят временные дорожные знаки и предупреждающие указатели.

При этом сроки ремонта могут корректироваться в зависимости от погодных условий и производственной необходимости.

Улицу Арыкова перекроют до октября

Еще одно ограничение движения связано с реконструкцией тепломагистрали.

С 5 сентября по 10 октября 2026 года полностью перекроют движение по улице Арыкова на участке от улицы Жетысуйской до улицы Жангельдина.

Кроме того, с 12 по 25 сентября временные ограничения будут действовать на пересечении улиц Арыкова и Жангельдина.

При этом улица Жангельдина полностью перекрываться не будет. Ограничения коснутся только участка пересечения с улицей Арыкова.

Как объехать перекрытые участки

На время проведения работ объезд участка улицы Арыкова будет организован по проспекту Райымбека и улице Макатаева.

Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения.

На участках проведения работ установят временные дорожные знаки, ограждения и указатели. Подрядным организациям поручено обеспечить безопасность автомобилистов и пешеходов.

Горожан и гостей Алматы просят заранее планировать маршруты, учитывать временные ограничения и соблюдать требования дорожных знаков.

Актуальная информация об ограничениях движения публикуется в Telegram-канале @AlmatyJoly, социальных сетях акимата Алматы, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс Карты».