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В Алматы перекроют важный участок улицы

Важная информация для водителей.

Сегодня, 21:47
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В Алматы перекроют важный участок улицы Сегодня, 21:47
Сегодня, 21:47
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В Алматы 3 июля с 8:00 до 22:00 будет полностью закрыт участок улицы Желтоксан от улицы Гоголя до проспекта Райымбек батыра, передает BAQ.KZ. Это связано с проведением строительных работ по возведению BRT (выделенной автобусной линии), сообщает акимат города.

Водителям, планирующим двигаться по данному участку, рекомендуется воспользоваться объездом через улицу Наурызбай батыра и проспект Абылай хана.

Работы по строительству BRT направлены на улучшение транспортной инфраструктуры города и снижение уровня пробок, однако временные неудобства для автомобилистов не исключены. Водителям стоит заранее планировать маршрут и учитывать изменения в дорожном движении.

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