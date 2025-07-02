В Алматы 3 июля с 8:00 до 22:00 будет полностью закрыт участок улицы Желтоксан от улицы Гоголя до проспекта Райымбек батыра, передает BAQ.KZ. Это связано с проведением строительных работ по возведению BRT (выделенной автобусной линии), сообщает акимат города.

Водителям, планирующим двигаться по данному участку, рекомендуется воспользоваться объездом через улицу Наурызбай батыра и проспект Абылай хана.

Работы по строительству BRT направлены на улучшение транспортной инфраструктуры города и снижение уровня пробок, однако временные неудобства для автомобилистов не исключены. Водителям стоит заранее планировать маршрут и учитывать изменения в дорожном движении.