В Алматы пересмотрят правила парковки: кого освободят от оплаты
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Жителям Алматы могут дать возможность бесплатно парковать один автомобиль рядом с местом проживания. Новые правила призваны сделать городские парковки более удобными и понятными для водителей.
В Алматы планируют изменить подход к организации парковочного пространства. Новый проект предусматривает, что жители многоквартирных домов смогут бесплатно пользоваться одной коммунальной парковкой, расположенной в радиусе 500 метров от их дома.
При этом речь не идет о закреплении конкретного парковочного места за каждым автовладельцем. Водитель сможет выбрать одну парковку в установленной зоне, но место останется общим для всех пользователей. Это позволит сохранить доступность парковочного пространства и избежать ситуации, когда свободные места простаивают.
Какие правила изменятся
Проект предусматривает единые требования для всех парковок – от оборудования и режима работы до способов оплаты. Следить за соблюдением правил планируют с помощью камер фото- и видеофиксации.
Для автомобилистов также сохранят привычные льготные периоды. На тротуарных парковках первые пять минут останутся бесплатными для посадки и высадки пассажиров. На площадочных парковках будет действовать десятиминутный бесплатный период для выезда.
Кто сможет парковаться бесплатно
Помимо жителей домов, определенные категории граждан и сейчас будут освобождены от оплаты. В их числе ветераны, люди с инвалидностью, многодетные матери, владельцы электромобилей и автомобили экстренных служб.
Новые правила должны помочь упорядочить парковочное пространство Алматы, снизить нагрузку на дворовые территории и сделать использование парковок более комфортным для жителей города.
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