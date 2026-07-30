В Алматы пересмотрят правила парковки: кого освободят от оплаты

Жителям Алматы могут дать возможность бесплатно парковать один автомобиль рядом с местом проживания. Новые правила призваны сделать городские парковки более удобными и понятными для водителей.

В Алматы планируют изменить подход к организации парковочного пространства. Новый проект предусматривает, что жители многоквартирных домов смогут бесплатно пользоваться одной коммунальной парковкой, расположенной в радиусе 500 метров от их дома.

При этом речь не идет о закреплении конкретного парковочного места за каждым автовладельцем. Водитель сможет выбрать одну парковку в установленной зоне, но место останется общим для всех пользователей. Это позволит сохранить доступность парковочного пространства и избежать ситуации, когда свободные места простаивают.

Какие правила изменятся

Проект предусматривает единые требования для всех парковок – от оборудования и режима работы до способов оплаты. Следить за соблюдением правил планируют с помощью камер фото- и видеофиксации.

Для автомобилистов также сохранят привычные льготные периоды. На тротуарных парковках первые пять минут останутся бесплатными для посадки и высадки пассажиров. На площадочных парковках будет действовать десятиминутный бесплатный период для выезда.

Кто сможет парковаться бесплатно

Помимо жителей домов, определенные категории граждан и сейчас будут освобождены от оплаты. В их числе ветераны, люди с инвалидностью, многодетные матери, владельцы электромобилей и автомобили экстренных служб.

Новые правила должны помочь упорядочить парковочное пространство Алматы, снизить нагрузку на дворовые территории и сделать использование парковок более комфортным для жителей города.