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В Алматы почтили память полицейских, погибших при исполнении долга

22 Сентября 2026, 16:15
АВТОР
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Министерство внутренних дел РК 22 Сентября 2026, 16:15
22 Сентября 2026, 16:15
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Фото: Министерство внутренних дел РК

В Алмалинском районном управлении полиции Алматы состоялось открытие памятника сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.

В церемонии приняли участие руководство Департамента полиции Алматы, личный состав, ветераны органов внутренних дел, а также родные и близкие погибших сотрудников.

В чем значение памятника

Мемориал призван сохранить память о полицейских, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Участники церемонии отметили их мужество и преданность профессии.

Заместитель начальника Департамента полиции Алматы Адильгожа Кусаинов подчеркнул, что память о погибших сотрудниках должна передаваться следующим поколениям.

«Сегодня мы открываем не просто памятник. Мы сохраняем память о людях, которые своим мужеством и самоотверженностью до конца исполнили свой служебный долг», – отметил Адильгожа Кусаинов.

Как прошла церемония

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Для родных и близких сотрудников открытие памятника стало памятным событием. Их близкие навсегда останутся частью истории полицейской службы Алматы.

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