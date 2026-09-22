В Алматы почтили память полицейских, погибших при исполнении долга
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В Алмалинском районном управлении полиции Алматы состоялось открытие памятника сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.
В церемонии приняли участие руководство Департамента полиции Алматы, личный состав, ветераны органов внутренних дел, а также родные и близкие погибших сотрудников.
В чем значение памятника
Мемориал призван сохранить память о полицейских, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Участники церемонии отметили их мужество и преданность профессии.
Заместитель начальника Департамента полиции Алматы Адильгожа Кусаинов подчеркнул, что память о погибших сотрудниках должна передаваться следующим поколениям.
«Сегодня мы открываем не просто памятник. Мы сохраняем память о людях, которые своим мужеством и самоотверженностью до конца исполнили свой служебный долг», – отметил Адильгожа Кусаинов.
Как прошла церемония
Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Для родных и близких сотрудников открытие памятника стало памятным событием. Их близкие навсегда останутся частью истории полицейской службы Алматы.
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