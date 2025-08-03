  • 3 Августа, 15:19

В Алматы подписали соглашение о создании Регионального центра ООН

Токаев и Гутерриш приняли участие в подписании соглашения.

Сегодня, 14:06
АВТОР
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Akorda.kz Сегодня, 14:06
Сегодня, 14:06
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Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь Антониу Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы, передает BAQ.KZ.

Глава государства и Генеральный секретарь ООН приняли участие в церемонии подписания Соглашения между Правительством Казахстана и ООН о создании Регионального центра ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

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