В Алматы подписали соглашение о создании Регионального центра ООН
Токаев и Гутерриш приняли участие в подписании соглашения.
Сегодня, 14:06
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Сегодня, 14:06Сегодня, 14:06
107Фото: Akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь Антониу Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы, передает BAQ.KZ.
Глава государства и Генеральный секретарь ООН приняли участие в церемонии подписания Соглашения между Правительством Казахстана и ООН о создании Регионального центра ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
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