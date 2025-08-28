В Алматы подросток швырнул двухлетнего ребёнка на асфальт — идёт расследование
Потерпевшему ребенку будет организована реабилитация.
В Алматы полиция возбудила уголовное дело после инцидента, в ходе которого 13-летний подросток бросил на землю двухлетнего ребёнка, передает BAQ.KZ.
Происшествие произошло 23 августа во дворе одного из жилых комплексов.
Видеозапись, опубликованная матерью пострадавшего, запечатлела момент, как подросток берёт малыша на руки и резко бросает его на асфальт.
По информации детского омбудсмена города Дианы Ерлан, уголовное дело возбуждено по статье 107 УК РК — "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
"Я на связи с родителями детей. Им предложена помощь в Центре психологической поддержки Алматы. Потерпевшему обеспечена медицинская помощь, также будет организована реабилитация. Сейчас ребёнок находится дома с родителями. Мальчик 13 лет тоже дома с родителями", — написала Диана Ерлан.
Она также призвала граждан воздержаться от публикации фотографий подростка без согласия его законных представителей.
