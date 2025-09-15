В Алматы подросток упал с верхнего этажа жилого дома
Возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 18:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:49Сегодня, 18:49
99Фото: Depositphotos
В одном из жилых комплексов мегаполиса произошел тревожный инцидент — в микрорайоне Шугыла (Наурызбайский район) подросток упал с верхнего этажа многоквартирного дома, передает BAQ.KZ.
Информация о случившемся быстро разошлась в социальных сетях, вызвав волну обсуждений и беспокойства среди жителей города.
Факт происшествия подтвердили в правоохранительных органах.
"По данному факту Управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", — прокомментировали в пресс-службе ДП города Алматы.
Официальные детали, в том числе возможные версии произошедшего — несчастный случай, попытка суицида или иные причины — пока не раскрываются. Следствие продолжает работу.
Самое читаемое
- Трагическая ночь на дорогах Казахстана: в двух ДТП погибли 15 человек
- Наталья Богданова и Айбек Оралбай принесли стране ещё два "золота" на ЧМ в Ливерпуле
- Семь золотых медалей: Токаев поздравил боксёров с "золотым" триумфом на чемпионате мира
- Гружёный самосвал провалился под землю в центре Семея
- Казахстанские боксеры выиграли ещё три золота на чемпионате мира в Ливерпуле