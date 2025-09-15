В одном из жилых комплексов мегаполиса произошел тревожный инцидент — в микрорайоне Шугыла (Наурызбайский район) подросток упал с верхнего этажа многоквартирного дома, передает BAQ.KZ.

Информация о случившемся быстро разошлась в социальных сетях, вызвав волну обсуждений и беспокойства среди жителей города.

Факт происшествия подтвердили в правоохранительных органах.

"По данному факту Управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", — прокомментировали в пресс-службе ДП города Алматы.

Официальные детали, в том числе возможные версии произошедшего — несчастный случай, попытка суицида или иные причины — пока не раскрываются. Следствие продолжает работу.