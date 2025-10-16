Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание с учредителями подрядных организаций, задействованных в строительстве социальных объектов, дорожной инфраструктуры и благоустройстве общественных пространств, передает BAQ.KZ.

По словам главы города, из 147 реализуемых проектов по 26 зафиксированы отставания от графика и нарушения требований к качеству работ.

Как сообщил руководитель Управления градостроительного контроля Олжас Тулебаев, в ходе мониторинга выявлены девять подрядчиков, систематически срывающих договорные сроки и нарушающих строительные нормы. Для таких компаний характерны низкая организация строительных процессов, халатность при ведении исполнительной документации и отклонения от проектных решений.

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что подобное отношение к исполнению обязательств вызывает справедливое недовольство жителей, особенно в вопросах строительства школ, детсадов, благоустройства парков и восстановления дорог.

"Сложилась негативная тенденция, когда компании, не завершив один объект, берутся за новые, тем самым усугубляя ситуацию. Подобная практика недопустима. Если подрядчик не выполняет свои обязательства, он не должен работать на городских проектах", — заявил аким.

По итогам совещания Сатыбалды поручил Управлению градостроительного контроля проводить еженедельный мониторинг проблемных объектов, рассмотреть вопрос лишения лицензий недобросовестных подрядчиков и, при необходимости, направлять материалы в правоохранительные органы.