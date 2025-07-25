В Алматы сотрудники патрульного полка УМПС ДП оказали экстренную помощь женщине, у которой начались роды прямо в пути, передает BAQ.KZ.

Происшествие случилось на одном из патрульных маршрутов города. К экипажу "Буран-205" обратились женщины с просьбой помочь их соседке, у которой начались схватки. Оценив критичность ситуации, патрульные решили срочно везти роженицу в ближайший роддом.

Однако доехать не удалось — роды начались прямо в салоне служебной машины. Не растерявшись, инспекторы Данияр Сагинбаев и Бекжан Әлкен приняли решение действовать самостоятельно. Благодаря их слаженным и решительным действиям на свет появился мальчик.

После прибытия бригады скорой помощи мать и новорожденного передали медикам. По информации врачей, их состояние удовлетворительное.

"Мы понимали, что нужно срочно действовать. Не было времени на раздумья. Женщина вела себя очень мужественно", — рассказал инспектор Данияр Сагинбаев. "Мы не врачи, но понимали, что обязаны помочь. Такие случаи показывают, что полицейский должен быть готов к любому", — добавил Бекжан Әлкен.

Командир полка Куаныш Сатаев поблагодарил подчиненных за самоотверженность и решительность:

"Подобные случаи подчеркивают, насколько важны человечность и готовность к действиям в любой ситуации. Именно такую полицию ждут люди".

В ближайшее время семье малыша передадут поздравления от руководства и личного состава полиции города.