В Алматы полиция задержала школьника за домогательства
14-летний алматинец стал фигурантом скандального видео.
В социальных сетях набрало широкую огласку видео, на котором неизвестный подросток совершает непристойные действия в отношении девушки прямо на улице, после чего стремительно скрывается с места происшествия, передает BAQ.KZ.
Инцидент вызвал волну возмущения среди пользователей и стал предметом внимания правоохранительных органов.
Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматы, личность нарушителя была оперативно установлена сотрудниками Управления полиции Турксибского района. Им оказался 14-летний житель района.
По факту правонарушения подросток был поставлен на внутришкольный учёт, а его родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Материалы дела также переданы на рассмотрение межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Турксибского района. С несовершеннолетним и его семьёй уже проведена профилактическая работа с участием психолога.
В полиции подчеркнули, что подобные действия, даже со стороны несовершеннолетних, являются абсолютно недопустимыми, и в каждом таком случае будут приниматься меры в рамках законодательства как воспитательного, так и профилактического характера.
