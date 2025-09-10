В социальных сетях набрало широкую огласку видео, на котором неизвестный подросток совершает непристойные действия в отношении девушки прямо на улице, после чего стремительно скрывается с места происшествия, передает BAQ.KZ.

Инцидент вызвал волну возмущения среди пользователей и стал предметом внимания правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматы, личность нарушителя была оперативно установлена сотрудниками Управления полиции Турксибского района. Им оказался 14-летний житель района.

По факту правонарушения подросток был поставлен на внутришкольный учёт, а его родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.

Материалы дела также переданы на рассмотрение межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Турксибского района. С несовершеннолетним и его семьёй уже проведена профилактическая работа с участием психолога.

В полиции подчеркнули, что подобные действия, даже со стороны несовершеннолетних, являются абсолютно недопустимыми, и в каждом таком случае будут приниматься меры в рамках законодательства как воспитательного, так и профилактического характера.