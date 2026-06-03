В Алматы поручили устранить нарушения при использовании госсимволов

В Алматы состоялось очередное заседание Комиссии по государственным символам под председательством заместителя акима города Абзала Нукенова. Участники встречи обсудили подготовку к празднованию Дня государственных символов Республики Казахстан, результаты мониторинга их использования, а также меры по дальнейшей популяризации государственных атрибутов страны.

В ходе заседания было отмечено, что Государственный флаг, Герб и Гимн являются не только официальными символами страны, но и важной частью национальной идентичности, отражающей независимость и государственность Казахстана.

Особое внимание участники комиссии уделили вопросам соблюдения законодательства при использовании государственных символов. По итогам проведенного мониторинга были выявлены отдельные нарушения, в связи с чем аппаратам акимов районов, а также управлениям образования и здравоохранения поручено принять необходимые меры по их устранению.

Кроме того, Управлению внутренней политики поручено продолжить работу по проведению общественного мониторинга совместно с государственными органами.

На заседании также подчеркнули важность системной работы по патриотическому воспитанию молодежи. По мнению членов комиссии, необходимо активнее проводить мероприятия, направленные на разъяснение значения государственных символов и формирование уважительного отношения к ним среди подрастающего поколения.

По итогам встречи были даны конкретные поручения по дальнейшему совершенствованию работы в этой сфере, обеспечению соблюдения требований законодательства и расширению информационно-разъяснительной деятельности среди населения