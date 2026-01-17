В здании школы №50 завершился капитальный ремонт с полным сейсмоусилением, что позволило привести учебное заведение в соответствие с современными требованиями безопасности и комфорта. Учебное заведение уже принимает учеников, передаёт BAQ.KZ.

Школа была построена в 1970 году, при этом последнее сейсмоусиление проводилось только в 1996 году. В ходе работ выполнено усиление основных конструкций, обновлены внутренние помещения и инженерные системы.

"Для нашей школы это не просто завершение ремонта, а начало новой главы. Здание, построенное в 1970 году, теперь полностью отвечает самым строгим стандартам безопасности и современным образовательным запросам. Мы стремились создать пространство, где детям будет не только безопасно находиться благодаря сейсмоусилению, но и интересно учиться и развиваться. Обновленные классы, новые игровые и спортивные площадки - это инвестиция в будущее наших учеников", - поделилась директор КГУ ОШ №50 Айдана Хасенова.

Помимо внутренних работ, проведено комплексное благоустройство территории школы. Обновлено оснащение учебных классов, модернизированы существующие и открыты дополнительные кабинеты, построены две детские игровые площадки, обустроены футбольное и баскетбольное поля, выполнено асфальтирование территории, установлены новые опоры наружного освещения и проведено озеленение.