В Алматы после капитального ремонта и сейсмоусиления открылась школа
В здании школы №50 завершился капитальный ремонт с полным сейсмоусилением, что позволило привести учебное заведение в соответствие с современными требованиями безопасности и комфорта. Учебное заведение уже принимает учеников, передаёт BAQ.KZ.
Школа была построена в 1970 году, при этом последнее сейсмоусиление проводилось только в 1996 году. В ходе работ выполнено усиление основных конструкций, обновлены внутренние помещения и инженерные системы.
"Для нашей школы это не просто завершение ремонта, а начало новой главы. Здание, построенное в 1970 году, теперь полностью отвечает самым строгим стандартам безопасности и современным образовательным запросам. Мы стремились создать пространство, где детям будет не только безопасно находиться благодаря сейсмоусилению, но и интересно учиться и развиваться. Обновленные классы, новые игровые и спортивные площадки - это инвестиция в будущее наших учеников", - поделилась директор КГУ ОШ №50 Айдана Хасенова.
Помимо внутренних работ, проведено комплексное благоустройство территории школы. Обновлено оснащение учебных классов, модернизированы существующие и открыты дополнительные кабинеты, построены две детские игровые площадки, обустроены футбольное и баскетбольное поля, выполнено асфальтирование территории, установлены новые опоры наружного освещения и проведено озеленение.
"Мы очень ждали открытия школы после ремонта. Результат превзошел все ожидания: классы стали светлыми и современными, а на пришкольной территории теперь есть отличные площадки для спорта. Главное для нас - это уверенность в безопасности детей благодаря проведенному сейсмоусилению", - поделилась одна из представительниц родительского комитета школы.
