В Центральной городской клинической больнице Алматы врачи провели редкую и сложную операцию по мультиорганному забору органов от посмертного донора — женщины 1962 года рождения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минздрав.

Благодаря согласию её родственников удалось спасти жизни сразу шести пациентов.

Пересадку органов провели ведущие трансплантационные центры города. Сердце донорши было пересажено пациенту 1988 года рождения, печень — мужчине 1982 года рождения, правая почка — пациенту 1996 года рождения, а левая почка — пациенту 1966 года рождения, который ждал трансплантацию с октября 2017 года. Кроме того, роговицы донорши подарили зрение пациентам 1983 и 1956 годов рождения.

Организация и координация операции были обеспечены Республиканским центром координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения Казахстана совместно с Научно-исследовательским институтом кардиологии и внутренних болезней, Национальным научным центром хирургии имени Сызганова и Центральной городской клинической больницей Алматы.

Несмотря на возраст донора, специалисты отметили отличное состояние органов и возможность их полноценного функционирования. Этот случай ещё раз доказал, что возраст не является препятствием, когда речь идёт о спасении человеческих жизней.