В Алматы построят больницу с онкоцентром на 250 коек

В Алматы начали строительство многопрофильного медицинского комплекса с онкологическим центром. Объект появится в полицентре «Восточные ворота», а завершить работы планируют во втором квартале 2028 года. В церемонии закладки памятной капсулы приняли участие аким города Дархан Сатыбалды и министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Комплекс площадью почти 45 тыс. кв. метров объединит круглосуточную больницу на 250 коек, дневной стационар на 80 коек и консультативно-диагностический центр, рассчитанный на 350 посещений за смену. В центре также предусмотрят отделение химиотерапии на 80 кресел, реанимацию на 16 коек и семь операционных залов.

Комплекс оснастят современным медицинским оборудованием и цифровыми системами. По словам Дархана Сатыбалды, до 2030 года в Алматы планируют построить 27 новых объектов здравоохранения и модернизировать ещё 12 действующих медицинских учреждений.