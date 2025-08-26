В Алматы построят новый футбольный стадион на 35 тысяч мест
Строительство начнется в 2026 году.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы появится современный футбольный стадион международного уровня, передает BAQ.KZ. Как сообщил аким города Дархан Сатыбалды во время ознакомления с проектом, арена будет соответствовать требованиям UEFA категории 4 и рассчитана на 35 тысяч зрителей.
Стадион возведут на территории площадью почти 15 гектаров между Кульджинским и Талгарским трактами. Вокруг арены планируется создать удобный транспортно-логистический узел. Проектом также предусмотрены тренировочные базы, зоны отдыха для болельщиков и современные системы безопасности.
По поручению президента мы должны ускорить работу. В следующем году необходимо начать строительно-монтажные работы, — подчеркнул Дархан Сатыбалды.
При этом Центральный стадион, построенный более 65 лет назад, будет сохранён и модернизирован. Его обновят с учётом легкоатлетической инфраструктуры, чтобы продолжить спортивную историю города.
Самое читаемое
- Вынес мусор и пропал: алматинский подросток оказался участником крупного мошенничества
- На Хайнань приближается шторм: эвакуированы более 20 тысяч человек
- Какие изменения ждут казахстанских школьников и учителей в новом учебном году
- В Турции микроавтобус со школьниками врезался в грузовик: двое погибших, десять раненых
- В Астане 18-летний угонщик устроил ДТП