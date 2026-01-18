В Алматы прошел I Саммит талантов при сотрудничестве с образовательным центром "Сириус", в рамках которого состоялась церемония закладки первого камня в строительство школы и образовательного центра "Сириус", передаёт BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, министр просвещения Жулдыз Сулейменова, аким города Алматы Дархан Сатыбалды, председатель Совета федеральной территории "Сириус", руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, представители научного и педагогического сообществ.

В школе "Сириус" будут предусмотрены интегрированные программы по математике, физике, химии и биологии, а также междисциплинарные направления по искусственному интеллекту, космосу, инженерии и наукам о жизни на государственном и русском языках в соответствие с Государственным стандартом образования РК.

Казахстанские школьники уже участвуют в программах центра "Сириус". В 2024 и 2025 годах они работали в проектных командах конкурса "Большие вызовы", а сборная страны завоевала 6 медалей на Международной естественно-научной олимпиаде среди юниоров IJSO-2025.

Участниками саммита стали одаренные школьники и педагоги естественно-научного и математического профилей. В программу саммита вошли презентация проекта школы и центра, лекции и мастер-классы специалистов "Сириуса", выставка проектов конкурса "Большие вызовы", а также курсы для учителей.

В программу саммита также включены научно-популярные лекции, мастер-классы ведущих экспертов Сириуса для школьников, программа повышения квалификации для педагогов математики и естественных наук. Школьники узнают, как развиваются генетические и информационные технологии, попробуют собрать и запрограммировать квадрокоптер или робота, познакомятся с тайнами работы мозга и поработают над проектными задачами от академических и индустриальных партнеров Образовательного центра "Сириус".

"Сегодня был заложен первый камень, и это не просто символический шаг. Это начало практической работы, которая определит, как будет выстроена школа, от формирования образовательных программ до организации учебного процесса. Проект ориентирован на интегрированные направления в области естественных наук и современных технологий и будет реализовываться в соответствии с государственными стандартами образования Республики Казахстан", — сказала Аида Балаева.

Дополнительно Министерство просвещения РК совместно с Министерством науки и высшего образования РК запускает на базе Казахского национального педагогического университета им. Абая и Казахского национального женского педагогического университета двухлетнюю магистерскую программу университета "Сириус" – "Лидеры научно-технологического образования". Программа ориентирована на работу с одаренными детьми и подготовку специалистов по естественнонаучным и техническим направлениям, включая применение искусственного интеллекта в педагогике.