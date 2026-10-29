В Алматы построят центр гимнастики для более 670 спортсменов
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Проект строительства Центра Казахстанской федерации гимнастики в Алатауском районе Алматы получил положительное заключение государственной экспертизы.
Спортивный комплекс планируют возвести в микрорайоне № 13, на участке 3/1. Заказчиком выступает Управление строительства города Алматы, генеральным проектировщиком — ТОО «КазНИПИ энергетики и связи».
В центре предусмотрят залы для спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, аэробной гимнастики и спортивной акробатики. Также проект включает универсальный зал для соревнований, помещения для хореографии и детской гимнастики, медицинский и восстановительный центр, административные помещения и общежитие.
Согласно проектным материалам, комплекс рассчитан на подготовку более 670 спортсменов основной, молодёжной и юниорской категорий.
Новый центр позволит создать условия для подготовки гимнастов, проведения соревнований и дальнейшего развития этого вида спорта в Алматы.
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