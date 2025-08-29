29 августа 2025 года Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфухар Нысанбаев подписал инвестиционное соглашение с китайским инвестором — ТОО "Junxin Environmental Protection (Almaty)" — по проекту строительства высокотехнологичного завода по переработке твердых бытовых отходов с выработкой электроэнергии в Алматы, передает BAQ.KZ.

Проект предусматривает создание современного предприятия мощностью не менее 1600 тонн отходов в сутки с генерацией до 60 мегаватт электроэнергии.

Общий объем инвестиций составит не менее 145 млрд тенге.

Китайская компания Hunan Junxin Environmental Protection, основанная в 2011 году, уже зарекомендовала себя как один из лидеров в области экологически безопасных решений по термической переработке отходов. В 2024 году на объектах компании в Китае было переработано 3,2 млн тонн мусора, при этом выработано более 1,4 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Компания владеет более 400 патентами, включая технологии утилизации шлаков, фильтратов и пищевых отходов.

Завод в Алматы будет построен по европейским экологическим стандартам, включая установку автоматизированной системы мониторинга выбросов в атмосферу. Также в рамках проекта создадут не менее 700 временных рабочих мест на этапе строительства и 120 постоянных — после ввода в эксплуатацию. Особое внимание будет уделено подготовке и обучению местных кадров, в том числе с возможностью стажировок в Китае.

Проект полностью соответствует приоритетам нового Экологического кодекса РК, в котором энергетическая утилизация отходов рассматривается как один из ключевых инструментов устойчивого управления отходами. Этот шаг укрепляет не только экологическую, но и энергетическую безопасность страны, позволяя сокращать объёмы захоронения мусора и производить энергию из альтернативных источников.

Таким образом, Казахстан делает ещё один уверенный шаг к "зелёному будущему" и реализации принципов экономики замкнутого цикла.