В Алматы полностью ликвидирован пожар, произошедший 9 ноября на территории частного благотворительного детского дома "Перзент", передает BAQ.KZ. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, возгорание охватило площадь около 1000 квадратных метров. Все 35 воспитанников и сотрудники были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет.

На месте происшествия работали подразделения ДЧС города. Для тушения было создано четыре участка, подача газа на объект оперативно перекрыта. Пожарные использовали автолестницу и лафетные стволы, внутри здания действовали звенья газодымозащитной службы.

Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания и большой пожарной нагрузкой — кровля была выполнена из деревянной фанеры с резиновым покрытием, которую спасателям пришлось вскрывать для эффективного доступа к очагам возгорания.

На место прибыл аким Алматы Дархан Сатыбалды, а также руководители городских служб. Для детей организовано временное размещение, питание и необходимая поддержка. В акимате подчеркнули, что ситуация находится под полным контролем.