В Алматы потушили пожар в трехэтажном здании
Спасатели эвакуировали четыре газовых баллона, два кислородных и три автомобиля.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алатауском районе Алматы потушили пожар, вспыхнувший в одном из трёхэтажных зданий на улице Н. Данченко, передает BAQ.KZ.
К моменту прибытия первых подразделений огонь уже успел принять развернутую форму. Для борьбы с возгоранием был задействован повышенный ранг вызова: создан штаб пожаротушения, организована бесперебойная подача воды, работали несколько водяных и лафетных стволов, в том числе через пожарную автолестницу.
Тушение осложнялось сильным задымлением, высокой температурой и автомобильным затором, который затруднил проезд первых подразделений.
В ходе операции спасатели эвакуировали из здания четыре газовых баллона, два кислородных и три автомобиля из помещения СТО. Благодаря оперативным действиям пожар удалось локализовать и полностью потушить.
Самое читаемое
- "Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
- Личный приём и переговоры на казахском: Си Цзиньпин проявил особое уважение к Токаеву
- 235 детей потерялись на праздновании Дня шахтёра в Караганде
- 1 сентября в разных странах: как отмечают День знаний
- 120 000 зрителей и новый рекорд страны: Караганда грандиозно отпраздновала День шахтёра