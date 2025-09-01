В Алатауском районе Алматы потушили пожар, вспыхнувший в одном из трёхэтажных зданий на улице Н. Данченко, передает BAQ.KZ.

К моменту прибытия первых подразделений огонь уже успел принять развернутую форму. Для борьбы с возгоранием был задействован повышенный ранг вызова: создан штаб пожаротушения, организована бесперебойная подача воды, работали несколько водяных и лафетных стволов, в том числе через пожарную автолестницу.

Тушение осложнялось сильным задымлением, высокой температурой и автомобильным затором, который затруднил проезд первых подразделений.

В ходе операции спасатели эвакуировали из здания четыре газовых баллона, два кислородных и три автомобиля из помещения СТО. Благодаря оперативным действиям пожар удалось локализовать и полностью потушить.