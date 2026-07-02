В Алматы появилась улица Дениса Тена

Имя бронзового призера Олимпийских игр Дениса Тена официально появилось на карте Алматы. Согласно совместному постановлению акимата и решению маслихата, его именем назвали 7-ю улицу в микрорайоне «Архат» Бостандыкского района. Всего документом названия получили 137 ранее безымянных улиц и переулков. Среди новых топонимов — имена известных ученых, писателей, деятелей культуры и спорта.

Денис Тен — первый казахстанский фигурист, завоевавший олимпийскую медаль. На Играх в Сочи в 2014 году он стал бронзовым призером, также был призером чемпионатов мира и победителем чемпионата четырех континентов.

Фигурист трагически погиб 19 июля 2018 года в Алматы после нападения автоворов. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс и стала одной из причин масштабной общественной дискуссии о безопасности и необходимости реформирования полиции. Спустя восемь лет имя одного из самых известных спортсменов Казахстана официально увековечили в его родном городе.