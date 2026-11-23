Алматы может получить еще одну профессиональную футбольную команду. Новый клуб, который планируют назвать ФК «Алматы», намерен начать выступления со Второй лиги, но задерживаться на этом уровне, судя по амбициям руководства, не собирается. Уже в дебютном сезоне перед командой поставят задачу завоевать повышение в классе, передает BAQ.KZ со ссылкой на AmanVIBE.

В сообщении отмечено, что представители проекта уже обратились в Казахстанскую федерацию футбола с намерением заявить новую команду во Вторую лигу.

Формировать состав планируют не только из молодых талантов. Основу могут составить футболисты с опытом выступлений в Первой лиге, а также перспективные воспитанники юношеской QJ League. Такой подход позволит объединить игровой опыт и молодость, которая должна добавить команде скорости и амбиций.

Впрочем, скромным дебютный сезон не обещает быть. Перед ФК «Алматы» намерены поставить конкретную спортивную задачу – занять место, дающее право на повышение в Первую лигу. Иными словами, новый проект рассчитывает заявить о себе не постепенным освоением дивизиона, а борьбой за результат с первых матчей.

Отдельная особенность будущего клуба – модель финансирования. По имеющейся информации, ФК «Алматы» станет полностью частным проектом и не будет получать государственное финансирование.

Теперь главная интрига – насколько быстро новому клубу удастся превратить заявленные амбиции в реальные результаты на футбольном поле.