В Алматы появятся два новых автобусных парка и газонаполнительные станции
Для проектов уже определены земельные участки и инвесторы.
В Алматы построят два современных автобусных парка, каждый на 300 автобусов, а также новые автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), передает BAQ.KZ. Об этом сообщил аким города Дархан Сатыбалды на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры.
Один парк разместят в районе Кульджинского тракта, второй — севернее улицы Монке би. Для проектов уже определены земельные участки и инвесторы. Завершить строительство планируется к марту следующего года. По словам акима, существующая инфраструктура для обслуживания и заправки общественного транспорта не соответствует растущему количеству подвижного состава. В связи с этим он поручил ускорить оформление земельных участков и выдачу технических условий по инженерным сетям.
Дархан Сатыбалды подчеркнул, что реализация этих проектов позволит значительно улучшить работу городского транспорта и создать условия для его дальнейшего обновления.
