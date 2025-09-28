В Алматы построят два современных автобусных парка, каждый на 300 автобусов, а также новые автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), передает BAQ.KZ. Об этом сообщил аким города Дархан Сатыбалды на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры.

Один парк разместят в районе Кульджинского тракта, второй — севернее улицы Монке би. Для проектов уже определены земельные участки и инвесторы. Завершить строительство планируется к марту следующего года. По словам акима, существующая инфраструктура для обслуживания и заправки общественного транспорта не соответствует растущему количеству подвижного состава. В связи с этим он поручил ускорить оформление земельных участков и выдачу технических условий по инженерным сетям.

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что реализация этих проектов позволит значительно улучшить работу городского транспорта и создать условия для его дальнейшего обновления.