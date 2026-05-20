В Алматы появятся новые bus lane и изменятся схемы проезда

В Алматы продолжают модернизацию транспортной инфраструктуры. В городе планируют расширить сеть выделенных полос для общественного транспорта, увеличить протяженность велодорожек и изменить схемы движения на ряде улиц, передает BAQ.KZ.

О планах по развитию транспортной системы рассказал руководитель управления городской мобильности Алматы Ержан Диханбаев на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций.

В городе появятся новые автобусные полосы

По словам спикера, Алматы постепенно переходит к современным подходам организации движения, где приоритет отдается общественному транспорту, пешеходам и велосипедистам.

Новые выделенные полосы для автобусов планируют организовать на проспекте аль-Фараби, улицах Тлендиева, Шевченко, Курмангазы, Сатпаева, Утеген батыра, Рыскулова, ВОАД и Северном кольце.

Как отметил Ержан Диханбаев, одна автобусная полоса способна перевозить значительно больше людей, чем обычная автомобильная.

Велодорожек станет больше

Власти также намерены активно развивать велосипедную инфраструктуру.

Сейчас протяженность велосети Алматы составляет 87 километров. В 2026 году ее планируют увеличить до 125,5 километра - почти на 40 километров.

На ряде улиц введут одностороннее движение

Кроме того, акимат рассматривает изменение схем движения на некоторых улицах города.

В частности, одностороннее движение могут ввести в районе рынка "Тастак" - на улицах Брусиловского, Туркебаева, Карасай батыра, Кулымбетова и Прокофьева.

Также изменения рассматриваются на участках улиц Ауэзова, Байзакова, Жукова, Уалиханова, Радостовца, Тимирязева, Жандосова, Манаса, Мынбаева, Айманова и Пушкина.

Что изменится для жителей

По словам Ержана Диханбаева, многие решения сначала будут внедряться в пилотном режиме - с помощью новой разметки и временных схем движения.

В акимате рассчитывают, что такие меры помогут увеличить пропускную способность улиц на 20–25%, снизить аварийность до 35% и уменьшить нагрузку на основные транспортные узлы города.

Как развивается общественный транспорт

Сегодня в Алматы работают 206 городских и пригородных маршрутов, которые обслуживают более 3 тысяч автобусов.

С начала 2025 года в городе запустили восемь новых маршрутов и обновили автобусы на десяти направлениях.

Также в декабре прошлого года в общественном транспорте появилась возможность оплачивать проезд через Kaspi QR.