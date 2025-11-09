В Алматы пожарные тушат столовую детского сада
Площадь пожара уточняется.
Сегодня, 17:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:23Сегодня, 17:23
142Фото: Pixabay.com
На данный час происходит горение столовой и кровли примыкающего трёхэтажного здания. Спасателями проводится вскрытие кровли для более эффективного тушения, передаёт BAQ.KZ.
Создано 4 участка тушения пожара, подача газа на объект оперативно перекрыта. Для обеспечения эффективной работы развернута пожарная автолестница, через которую поданы лафетные стволы с водой.
Пожарные автоцистерны подключены к гидрантам, обеспечена бесперебойная подача воды. Внутри здания работают звенья газодымозащитной службы, проводится разведка и тушение.
Создан оперативный штаб, ведётся постоянный контроль за обстановкой. Также к месту пожара прибыли все экстренные службы города. Работы по тушению продолжаются.
Самое читаемое
- В Акмолинской и Павлодарской областях временно ограничено движение на автодорогах из-за непогоды
- Софья Самоделкина завоевала серебро на Гран-при по фигурному катанию в Японии
- Дональд Трамп подвел итоги саммита с лидерами пяти стран Центральной Азии
- Алматы станет центром развития AI в Центральной Азии
- "Радости было бы больше, если бы это было золото": Ергалиева о бронзовой медали