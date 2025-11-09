На данный час происходит горение столовой и кровли примыкающего трёхэтажного здания. Спасателями проводится вскрытие кровли для более эффективного тушения, передаёт BAQ.KZ.

Создано 4 участка тушения пожара, подача газа на объект оперативно перекрыта. Для обеспечения эффективной работы развернута пожарная автолестница, через которую поданы лафетные стволы с водой.

Пожарные автоцистерны подключены к гидрантам, обеспечена бесперебойная подача воды. Внутри здания работают звенья газодымозащитной службы, проводится разведка и тушение.

Создан оперативный штаб, ведётся постоянный контроль за обстановкой. Также к месту пожара прибыли все экстренные службы города. Работы по тушению продолжаются.