На сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая в Алматы прошла премьера новой постановки оперы "Абай" — произведения, по праву считающегося жемчужиной казахстанской музыкальной культуры и визитной карточкой театра.

Создатели спектакля сохранили классическую основу и ключевые смыслы оперы, одновременно предложив современное сценическое прочтение. В центре внимания — внутренний мир главного героя, его нравственный выбор и идея преемственности поколений, которую режиссер Фархат Молдагали выделил как одну из главных тем постановки.

Обновлены сценография и визуальное решение спектакля. Художник Есенгельды Туяков создал обобщенный образ степи с лаконичными, символичными декорациями, а костюмы Рауан Кайруллаевой основаны на исторических формах и национальных мотивах, переосмысленных в современном ключе.

Музыкальная партитура оперы сохранена без изменений. Под управлением дирижера Нуржана Байбусинова оркестр, хор и солисты обеспечили цельное и выразительное звучание, подчеркнув философскую глубину произведения.

Опера "Абай" считается первой казахской оперой, созданной национальными композиторами по канонам классического оперного жанра. Ее музыкальная драматургия объединяет арии, речитативы и ансамбли, а наряду с песнями Абая, народными песнями и кюями значительная часть музыкального материала принадлежит авторам оперы — Ахмету Жубанову и Латифу Хамиди. В основу либретто лег роман Мухтара Ауэзова "Путь Абая", эпизоды которого автор адаптировал для оперной сцены.