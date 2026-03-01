В Алматы представили ремесла тюркских народов
В рамках празднования Наурыз мейрамы на площади Абая в Алматы прошла масштабная выставка-ярмарка народов тюркского мира. Праздничное мероприятие позволило жителям и гостям города ближе познакомиться с богатым культурным наследием и традиционным ремеслом тюркских народов, передает BAQ.KZ.
Данное событие состоялось при поддержке акимата города Алматы и международной организации ТЮРКСОЙ.
В выставке-ярмарке приняли участие мастера из Турции, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, представившие уникальные изделия ручной работы. Участники продемонстрировали предметы с национальным колоритом, а также произведения искусства, отражающие самобытность каждого народа.
В ходе выставки посетители смогли увидеть керамические изделия, вышивку, лоскутное шитьё, изделия из войлока и текстиля, а также образцы декоративно-прикладного искусства, ювелирные украшения, национальную одежду и разнообразные сувениры. В каждой работе отражена история народа, его мировоззрение, традиции и эстетические ценности.
В рамках мероприятия мастерам были вручены благодарственные письма от имени руководителя Управления культуры города Алматы Данияра Алиева и генерального секретаря международной организации ТЮРКСОЙ Султана Раева.
Президент Национальной ассоциации Qazaq-Oner Айгуль Жансерикова отметила, что это наследие, передающееся из поколения в поколение.
«Данная выставка-ярмарка – важная площадка для укрепления общего культурного пространства тюркских народов. Каждый представленный здесь экспонат – это наследие, передающееся из поколения в поколение. Благодаря таким мероприятиям мы развиваем культурные связи и популяризируем национальные ценности», - сказала она.
Масштабное культурное событие придало празднику Наурыз особую атмосферу и подарило жителям и гостям города праздничное настроение. Выставка-ярмарка внесла вклад в популяризацию общего наследия тюркских народов и укрепление культурных связей.
