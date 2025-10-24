В Алматы предупредили об отключениях электроэнергии
Жителей Алматы предупредили о плановых отключениях света, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в АО “Алатау жарық компаниясы”, в связи с проведением технического обслуживания и ремонтных работ на отдельных участках электросетей в разных районах города возможны кратковременные перебои с подачей электроэнергии.
Энергетики отмечают, что подобные меры необходимы для поддержания стабильной и безопасной работы системы электроснабжения мегаполиса. Работы будут проходить 24 октября с 08:00 до 17:00.
График плановых отключений:
Алмалинский район:
ГКП на ПХВ “Алматы Су” УЭиКХ г. Алматы, Алмалинский уч-к – ул. Казакова, д. 10;
КГУ “ОШ № 66” Управления образования города Алматы – ул. Казакова, д. 6;
ИП Мулдахметова С.З. – ул. Боткина, д. 20/12.
Жилые дома (частный сектор):
ул. Акпаева, 48; пр. Рыскулова, 44а; ул. Дегтярева, 48, 50, 56; ул. Жансугурова, 116; ул. Пржевальского, 2–71; ул. Фаврского, 1–47; ул. Шилова, 25, 34, 40.
Также возможны отключения на улицах:
Богенбай батыра, Нурмакова, Толе би, Айтиева,
Сатпаева, Брусиловского, Абая, Биокомбинатская.
А также в микрорайонах:
мкр. Таусамалы – ул. Рыскулова, Жигер, Грозы, Кыран;
мкр-н Калкаман-2 – ул. 4-я, ул. 6-я, мкр-н Таусамалы, ул. Дрозда;
мкр-н Карагайлы – ул. Шайхислам Мусин, Тажиева, Каусар, ул. Бэла Ахметова, Сарсенбина, Абая.
ПКСК “Птицевод”: ул. Центральная, Шоссейная, Набережная, Восточная, Садовая.
Другие адреса:
ул. Заветная, д. 33, 41, 43, 45, 55;
пр. Сейфуллина, д. 49а, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а, 61, 63, 65;
ул. Глазунова, д. 46а, 50, 52, 54; ул. Словацкого, д. 1–20.
Микрорайоны:
мкр-н Нур Алатау (ул. Рахмадиева, ул. Алмалы бак, ул. Алатау);
мкр-н Нурлытау – ул. Сапарлы жол, 23а;
мкр. Энергетик, СО “Эдельвейс”, СТ “Буран”, СТ “Труд”;
мкр-н Ерменсай;
ул. Высокогорная, Советская, Центральная, 50 лет октября, Заводская, Цветущий сад.
Прочие объекты:
пр. Достык, д. 325–327, д. 305–339, ПК “Вип Алем”;
ул. Луганского, д. 54–111;
ТОО “АГРС-А”;
ГКП на ПХВ акимата города Алматы “Алматы Қала Жарық”;
Филиал УМГ АО “Интергаз Центральная Азия”;
КГП на ПХВ “Детский реабилитационный центр фтизиопульмонологии” УЗ г. Алматы;
мкр-н Самал-1, д. 18; ул. Джамбула, д. 26; ул. Чайкиной, д. 3а; ул. Луганского, д. 60–110;
ул. Оспанова, д. 160–180; садоводческое общество “Турксиб”, д. 30–90.
В компании просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее скорректировать свои планы. После завершения технических мероприятий электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.
