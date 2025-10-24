Жителей Алматы предупредили о плановых отключениях света, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в АО “Алатау жарық компаниясы”, в связи с проведением технического обслуживания и ремонтных работ на отдельных участках электросетей в разных районах города возможны кратковременные перебои с подачей электроэнергии.

Энергетики отмечают, что подобные меры необходимы для поддержания стабильной и безопасной работы системы электроснабжения мегаполиса. Работы будут проходить 24 октября с 08:00 до 17:00.

График плановых отключений:

Алмалинский район:

ГКП на ПХВ “Алматы Су” УЭиКХ г. Алматы, Алмалинский уч-к – ул. Казакова, д. 10;

КГУ “ОШ № 66” Управления образования города Алматы – ул. Казакова, д. 6;

ИП Мулдахметова С.З. – ул. Боткина, д. 20/12.

Жилые дома (частный сектор):

ул. Акпаева, 48; пр. Рыскулова, 44а; ул. Дегтярева, 48, 50, 56; ул. Жансугурова, 116; ул. Пржевальского, 2–71; ул. Фаврского, 1–47; ул. Шилова, 25, 34, 40.

Также возможны отключения на улицах:

Богенбай батыра, Нурмакова, Толе би, Айтиева,

Сатпаева, Брусиловского, Абая, Биокомбинатская.

А также в микрорайонах:

мкр. Таусамалы – ул. Рыскулова, Жигер, Грозы, Кыран;

мкр-н Калкаман-2 – ул. 4-я, ул. 6-я, мкр-н Таусамалы, ул. Дрозда;

мкр-н Карагайлы – ул. Шайхислам Мусин, Тажиева, Каусар, ул. Бэла Ахметова, Сарсенбина, Абая.

ПКСК “Птицевод”: ул. Центральная, Шоссейная, Набережная, Восточная, Садовая.

Другие адреса:

ул. Заветная, д. 33, 41, 43, 45, 55;

пр. Сейфуллина, д. 49а, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а, 61, 63, 65;

ул. Глазунова, д. 46а, 50, 52, 54; ул. Словацкого, д. 1–20.

Микрорайоны:

мкр-н Нур Алатау (ул. Рахмадиева, ул. Алмалы бак, ул. Алатау);

мкр-н Нурлытау – ул. Сапарлы жол, 23а;

мкр. Энергетик, СО “Эдельвейс”, СТ “Буран”, СТ “Труд”;

мкр-н Ерменсай;

ул. Высокогорная, Советская, Центральная, 50 лет октября, Заводская, Цветущий сад.

Прочие объекты:

пр. Достык, д. 325–327, д. 305–339, ПК “Вип Алем”;

ул. Луганского, д. 54–111;

ТОО “АГРС-А”;

ГКП на ПХВ акимата города Алматы “Алматы Қала Жарық”;

Филиал УМГ АО “Интергаз Центральная Азия”;

КГП на ПХВ “Детский реабилитационный центр фтизиопульмонологии” УЗ г. Алматы;

мкр-н Самал-1, д. 18; ул. Джамбула, д. 26; ул. Чайкиной, д. 3а; ул. Луганского, д. 60–110;

ул. Оспанова, д. 160–180; садоводческое общество “Турксиб”, д. 30–90.

В компании просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее скорректировать свои планы. После завершения технических мероприятий электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.