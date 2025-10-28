Жителей Алматы предупредили о плановых отключениях электроэнергии в разных районах города, передает BAQ.KZ со ссылкой на АО “Алатау жарық компаниясы”.

Как пояснили в АО "Алатау Жарық Компаниясы", работы по техническому обслуживанию и ремонту электросетей потребуют кратковременного отключения света, чтобы обеспечить надежность и безопасность энергоснабжения. Плановые работы запланированы на 28 октября с 08:00 до 17:00 и затронут ряд центральных и спальных районов города, включая Абая, Амангельды, Курмангазы, Масанчи, Богенбай батыра, Чайковского, Толе би, Наурызбай батыра, Солодовникова, Умбетбаева, Сатпаева, Гагарина, Кабанбай батыра, Панфилова, а также микрорайоны Карагайлы, Таусамалы, Нурлытау, Рахат и Самал.

В списке также указаны отдельные дома и учреждения, включая школы, гимназии, офисы и предприятия. Жителям рекомендуется заранее подготовиться к временным перебоям с электроэнергией и учитывать это при планировании своего дня.