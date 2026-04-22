Полиция Алматы прекратила уголовное дело, возбужденное по факту инцидента с Рахатом Турлыхановым. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Как уточняют в ДП, уголовное дело было возбуждено Управлением полиции Медеуского района.

В рамках досудебного расследования изучены все обстоятельства произошедшего, собраны материалы и проведены необходимые процессуальные действия.

В полиции сообщили, что дело прекращено на законных основаниях.

«Заявительница отказалась от претензий и дальнейшего участия в разбирательстве, в связи с чем уголовное дело было прекращено», - отметили в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что по каждому факту семейно-бытовых конфликтов принимаются меры реагирования.

Отмечается, что основная задача - защита прав и обеспечение безопасности граждан.