В Алматы пресечен масштабный канал поставки мефедрона
Изъято 369 граммов наркотиков.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы полицейские задержали мужчину, пытавшегося перевезти крупную партию психотропных веществ, передает BAQ.KZ. В ходе оперативно-профилактической операции "Қарасора — 2025" сотрудники полиции обнаружили в автомобиле подозреваемого 46 свертков с порошкообразным веществом, который, по результатам экспертизы, оказался мефедроном общей массой более 369 граммов.
Это вещество относится к особо опасным психотропам, которые представляют серьезную угрозу для здоровья молодежи и безопасности общества в целом. Уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков было возбуждено в Медеуском районе, подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Как отметил начальник управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Алматы Мурат Жумабаев, операция "Қарасора — 2025" является частью системной работы полиции, направленной на пресечение незаконного оборота наркотиков и выявление каналов их распространения.
Полицейские продолжают усиливать меры по борьбе с наркопреступностью, особенно среди молодежи, и заявляют о готовности пресекать любые попытки распространения опасных психотропных веществ.
Самое читаемое
- Родители детей с ДЦП требуют извинений от блогера после его слов о "прелюбодеянии"
- Актюбинский газовый гигант оштрафован за создание искусственного дефицита
- В Казахстане усилят контроль за частной авиацией после падения самолета под Астаной
- Житель Уральска требует снести памятник, установленный на его земле
- Автомобиль наехал на двух рабочих на мосту в Астане