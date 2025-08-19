В Алматы полицейские задержали мужчину, пытавшегося перевезти крупную партию психотропных веществ, передает BAQ.KZ. В ходе оперативно-профилактической операции "Қарасора — 2025" сотрудники полиции обнаружили в автомобиле подозреваемого 46 свертков с порошкообразным веществом, который, по результатам экспертизы, оказался мефедроном общей массой более 369 граммов.

Это вещество относится к особо опасным психотропам, которые представляют серьезную угрозу для здоровья молодежи и безопасности общества в целом. Уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков было возбуждено в Медеуском районе, подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Как отметил начальник управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Алматы Мурат Жумабаев, операция "Қарасора — 2025" является частью системной работы полиции, направленной на пресечение незаконного оборота наркотиков и выявление каналов их распространения.

Полицейские продолжают усиливать меры по борьбе с наркопреступностью, особенно среди молодежи, и заявляют о готовности пресекать любые попытки распространения опасных психотропных веществ.