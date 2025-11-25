Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы провели оперативную разработку, в ходе которой выявили канал поставки наркотиков в особо крупном размере на территорию Алматы и Астаны, передаёт BAQ.KZ.

Для задержания подозреваемых алматинские оперативники выехали в столицу, где установили местонахождение двух предполагаемых организаторов.

В арендованной ими квартире полицейские обнаружили сумку с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятым наркотиком является гашиш весом около 9 килограммов. Оба задержанных доставлены в изолятор временного содержания ДП Алматы. По факту начато уголовное производство, следователи устанавливают связи задержанных, маршруты поставок и другие детали противоправной деятельности.