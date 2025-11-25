В Алматы пресечён крупный канал поставки гашиша
Оперативники задержали наркосбытчиков с 9 кг гашиша в арендованной квартире.
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы провели оперативную разработку, в ходе которой выявили канал поставки наркотиков в особо крупном размере на территорию Алматы и Астаны, передаёт BAQ.KZ.
Для задержания подозреваемых алматинские оперативники выехали в столицу, где установили местонахождение двух предполагаемых организаторов.
В арендованной ими квартире полицейские обнаружили сумку с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятым наркотиком является гашиш весом около 9 килограммов. Оба задержанных доставлены в изолятор временного содержания ДП Алматы. По факту начато уголовное производство, следователи устанавливают связи задержанных, маршруты поставок и другие детали противоправной деятельности.
"Задержание данной группы - результат слаженной, кропотливой и профессиональной работы наших оперативников. Мы продолжаем последовательно перекрывать каналы поставки наркотиков в регион, изымая особо крупные партии и нейтрализуя организаторов. Наркопреступность представляет серьезную угрозу обществу, и наша основная задача - не допустить распространения запрещенных веществ среди граждан. Работа в данном направлении будет продолжена", — отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.
