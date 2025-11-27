В Алматы сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, выдававших себя за правоохранителей и вымогавших деньги у иностранных граждан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Жертвами злоумышленников становились граждане Китая, у которых мошенники суммарно похитили около 5,5 млн тенге.

По предварительным данным, группа действовала по отлаженной схеме. На улице они подходили к иностранцам, представляясь сотрудниками полиции, после чего сопровождали их к месту временного проживания. Там подозреваемые начинали требовать деньги, используя психологическое давление и угрозы.

Правоохранители оперативно отреагировали на поступившее заявление и провели комплекс розыскных мероприятий. В результате все участники группы были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

В полиции отмечают, что речь идет о серьезном преступлении, направленном на обман и запугивание иностранных граждан. В настоящее время ведется расследование, устанавливаются дополнительные эпизоды и возможные сообщники.

Правоохранительные органы напоминают, что сотрудники полиции никогда не требуют денежные средства при проверках и взаимодействии с гражданами. В случае подозрительных ситуаций рекомендуется незамедлительно обращаться в службу "102".