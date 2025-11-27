В Алматы пресекли аферу с лже-полицейскими, выманившими 5,5 млн тенге
Группа мошенников под видом полиции вымогала деньги у граждан КНР.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, выдававших себя за правоохранителей и вымогавших деньги у иностранных граждан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Жертвами злоумышленников становились граждане Китая, у которых мошенники суммарно похитили около 5,5 млн тенге.
По предварительным данным, группа действовала по отлаженной схеме. На улице они подходили к иностранцам, представляясь сотрудниками полиции, после чего сопровождали их к месту временного проживания. Там подозреваемые начинали требовать деньги, используя психологическое давление и угрозы.
Правоохранители оперативно отреагировали на поступившее заявление и провели комплекс розыскных мероприятий. В результате все участники группы были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.
В полиции отмечают, что речь идет о серьезном преступлении, направленном на обман и запугивание иностранных граждан. В настоящее время ведется расследование, устанавливаются дополнительные эпизоды и возможные сообщники.
Правоохранительные органы напоминают, что сотрудники полиции никогда не требуют денежные средства при проверках и взаимодействии с гражданами. В случае подозрительных ситуаций рекомендуется незамедлительно обращаться в службу "102".
Самое читаемое
- 57 школ Костанайской области переведены на онлайн: Что происходит в регионе
- Тенге сохраняет стабильность: Нацбанк обновил курсы валют на 26 ноября
- Сильный ветер, снег и гололёд: какая погода ждет Казахстан 26 ноября
- Каков внешний долг Казахстана – кому и на каких условиях мы должны
- В Германии начался судебный процесс над "бандой молотков"