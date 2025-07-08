В Алматы прошла встреча представителей Национальной академии наук РК и китайской делегации провинции Чжэцзян, в ходе которой был представлен совместный проект - лаборатория пространственно-временного искусственного интеллекта и устойчивого развития, передает BAQ.KZ.

Проект уже получил финансирование в размере 1 миллиарда юаней и станет частью более широкой инициативы по созданию Евразийского научно-технологического кластера.

Лаборатория займется разработкой технологий в области ИИ, геоинформационных систем, мониторинга природных ресурсов и предотвращения ЧС.

"Мы искренне приветствуем приезд китайской делегации именно сейчас — на волне решений Глав государств. Для нас это не просто визит, а практический шаг к построению Евразийского научно-технологического кластера, где знания, технологии и доверие формируют новый стратегический горизонт", - заявил президент НАН РК Ахылбек Куришбаев.

В рамках визита также подписан меморандум между Чжэцзянским технологическим университетом и Казахским аграрным исследовательским университетом. В ближайшие годы стороны намерены запустить Международный институт пространственно-временного искусственного интеллекта с программами двойных дипломов и подготовкой 60 специалистов ежегодно.

Отдельный акцент сделан на развитие инфраструктуры в Алматы и Алматинской области, здесь сосредоточены ведущие технопарки и университеты, где будут реализовываться ключевые этапы сотрудничества.