В Алматы презентовали лабораторию искусственного интеллекта
Новый научный центр займётся проектами в сфере геотехнологий, экологии и цифровых решений
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Казахстан и китайская провинция Чжэцзян запускают масштабное научное сотрудничество. В Алматы прошла встреча представителей Национальной академии наук РК и китайской делегации, в ходе которой был представлен совместный проект - лаборатория пространственно-временного искусственного интеллекта и устойчивого развития, передает BAQ.KZ.
Проект уже получил финансирование в размере 1 миллиарда юаней и станет частью более широкой инициативы по созданию Евразийского научно-технологического кластера.
Лаборатория займется разработкой технологий в области ИИ, геоинформационных систем, мониторинга природных ресурсов и предотвращения ЧС.
"Сегодня состоялась официальная презентация Казахстанско-Китайской международной объединённой лаборатории пространственно-временного искусственного интеллекта и устойчивого развития. Объём планируемых инвестиций в проекте порядка 1 миллиарда юаней. В фокусе лаборатории — искусственный интеллект, геоинформационные системы, дистанционное зондирование Земли. Эти технологии позволят нам решать задачи прогнозирования чрезвычайных ситуаций, мониторинга природных ресурсов, управления водными и энергетическими системами, а также устойчивого развития в целом", - заявил президент НАН РК Ахылбек Куришбаев.
В рамках визита также подписан меморандум между Чжэцзянским технологическим университетом и Казахским аграрным исследовательским университетом. В ближайшие годы стороны намерены запустить Международный институт ИИ с программами двойных дипломов и подготовкой 60 специалистов ежегодно.
Отдельный акцент сделан на развитие инфраструктуры в Алматы и Алматинской области, здесь сосредоточены ведущие технопарки и университеты, где будут реализовываться ключевые этапы сотрудничества.
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