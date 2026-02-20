В Алматы прибыли специалисты "Челси" для работы с Дастаном Сатпаевым
Они проводят тренировки на базе "Кайрата"
В Алматы прибыли специалисты ФК "Челси". Они помогают в восстановлении полузащитника "Кайрата" Дастана Сатпаева, передает BAQ.KZ. Об этом в Instagram рассказал председатель наблюдательного совета клуба Кайрат Боранбаев.
"Рад приветствовать специалистов из @chelseafc в Алматы. Алекс и Сэм проводят отличную работу на базе «Кайрата» с нашим тренерским штабом.
Отдельно обсудили процесс реабилитации Дастана Сатпаева. Британцы не только помогают ему с восстановлением, но и делятся своим опытом в сфере физической подготовки прямо на поле и в зале.
Дастану скорейшего выздоровления, а у нас совсем скоро стартует новый сезон, который мы все ждем с нетерпением", - написал Боранбаев в Instagram.
Ранее из-за проблем со здоровьем форвард пропустил два последних матча "Кайрата" в Лиге чемпионов, сыгранных в январе. Кроме того, нападающий не принимал участия в январском сборе команды, посвящённом подготовке к матчам Лиги чемпионов.
Тогда главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин сообщил, что было принято решение отказаться от хирургического вмешательства, из-за чего процесс возвращения игрока в строй затянулся.
Сообщалось, что Дастан Сатпаев пройдет обследование в Катаре.
В феврале 2025 года "Кайрат" и "Челси" достигли соглашения о трансфере нападающего. Летом 2026 года, после достижения совершеннолетия, он официально присоединится к английскому клубу.
