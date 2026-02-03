Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев вновь включён в состав алматинского "Кайрата". В клубе опубликовали список игроков, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке, запланированном на период с 3 по 20 февраля, передает BAQ.KZ.

В заявку вернулся 17-летний Сатпаев, восстанавливавшийся после травмы. Из-за проблем со здоровьем форвард пропустил два последних матча "Кайрата" в Лиге чемпионов, сыгранных в январе.

Кроме того, нападающий не принимал участия в январском сборе команды, посвящённом подготовке к матчам Лиги чемпионов. Тогда главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин сообщил, что было принято решение отказаться от хирургического вмешательства, из-за чего процесс возвращения игрока в строй затянулся.

Ранее сообщалось, что Дастан Сатпаев пройдет обследование в Катаре. Как сообщили в пресс-службе клуба, решение о направлении спортсмена принято по рекомендации медицинского штаба. Обследование необходимо для уточнения диагноза и определения дальнейшего плана восстановления.