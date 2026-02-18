Прокуратура Жетысуского района города Алматы выявила серьёзные нарушения в работе ряда автобусных парков, создававшие угрозу жизни и здоровью пассажиров, передает BAQ.KZ.

В ходе проверки установлено, что управлять пассажирским транспортом допускались лица, не имеющие водительских удостоверений категории «D», лишённые права управления транспортными средствами, а также лица с медицинскими противопоказаниями.

По результатам проверок:

34 водителя были отстранены от работы, с ними расторгнуты трудовые договоры;

4 должностных лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности;

возбуждено более 15 административных производств в отношении автобусных парков.

Кроме того, прорабатывается вопрос признания недействительными водительских удостоверений лиц, состоящих на наркологическом и психиатрическом учёте, в судебном порядке.

Прокуратура продолжает профилактические мероприятия и усиление контроля за водителями, включая внедрение цифровых систем мониторинга.