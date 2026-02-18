В Алматы прикрыли опасные автобусные парки: отстранены 34 водителя
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура Жетысуского района города Алматы выявила серьёзные нарушения в работе ряда автобусных парков, создававшие угрозу жизни и здоровью пассажиров, передает BAQ.KZ.
В ходе проверки установлено, что управлять пассажирским транспортом допускались лица, не имеющие водительских удостоверений категории «D», лишённые права управления транспортными средствами, а также лица с медицинскими противопоказаниями.
По результатам проверок:
-
34 водителя были отстранены от работы, с ними расторгнуты трудовые договоры;
-
4 должностных лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности;
-
возбуждено более 15 административных производств в отношении автобусных парков.
Кроме того, прорабатывается вопрос признания недействительными водительских удостоверений лиц, состоящих на наркологическом и психиатрическом учёте, в судебном порядке.
Прокуратура продолжает профилактические мероприятия и усиление контроля за водителями, включая внедрение цифровых систем мониторинга.
«Выявленные нарушения создавали реальную угрозу безопасности пассажиров. Мы продолжаем системную работу по обеспечению соблюдения требований законодательства в сфере пассажирских перевозок», – подчеркнули в ведомстве.
Самое читаемое
- «Перенесли как вещь»: пассажирка пожаловалась на рейс Астана-Алматы
- Жильцов четырехэтажки в центре Астаны круглый год топит канализацией
- До 4 баллов: где сильнее всего ощутилось землетрясение в Алматинской области
- Экономика Казахстана выросла до 159,6 трлн тенге: опубликованы новые данные
- МИД РК прокомментировал публикации о казахстанцах, якобы служивших в армии Израиля