В Алматы приостановлены строительно-монтажные работы 40-этажного жилого комплекса Rams Beyond Almaty. Об этом сообщил депутат мажилиса Бакытжан Базарбек на своей странице в Facebook, передает BAQ.KZ.

"Сегодня мы приостановили строительно-монтажные работы 40-этажки РАМС в Алматы! В ходе моего рейда ГАСК вручил предписание!" — написал Базарбек.

Позже депутат опубликовал видео момента вручения предписания ГАСК.

Проект с самого начала вызвал критику жителей города. Район, где ведётся строительство, и так перегружен жилой застройкой, а зелёные зоны находятся не в шаговой доступности. Кроме того, в Алматы действует ограничение на возведение зданий выше девяти этажей.

Ранее депутаты Бакытжан Базарбек и Сергей Пономарёв ранее выражали обеспокоенность по поводу ситуации с застройкой.

На портале epetition.kz недавно появилась петиция с требованием запретить строительство 40-этажного комплекса RAMS Beyond Almaty на пересечении улиц Сейфуллина и Тимирязева.

Алматинцы считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.