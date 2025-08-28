В Алматы приостановлено строительство 40-этажного комплекса Rams
В Алматы приостановлены строительно-монтажные работы 40-этажного жилого комплекса Rams Beyond Almaty. Об этом сообщил депутат мажилиса Бакытжан Базарбек на своей странице в Facebook, передает BAQ.KZ.
"Сегодня мы приостановили строительно-монтажные работы 40-этажки РАМС в Алматы! В ходе моего рейда ГАСК вручил предписание!" — написал Базарбек.
Позже депутат опубликовал видео момента вручения предписания ГАСК.
Проект с самого начала вызвал критику жителей города. Район, где ведётся строительство, и так перегружен жилой застройкой, а зелёные зоны находятся не в шаговой доступности. Кроме того, в Алматы действует ограничение на возведение зданий выше девяти этажей.
Ранее депутаты Бакытжан Базарбек и Сергей Пономарёв ранее выражали обеспокоенность по поводу ситуации с застройкой.
На портале epetition.kz недавно появилась петиция с требованием запретить строительство 40-этажного комплекса RAMS Beyond Almaty на пересечении улиц Сейфуллина и Тимирязева.
Алматинцы считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.
