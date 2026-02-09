В Алматы ведётся активная работа по развитию дорожной инфраструктуры города, в том числе по реализации проектов пробивки радиальных магистралей с выходом на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу (БАКАД), передаёт BAQ.KZ.

В рамках рабочей поездки совместно с руководством профильных управлений акимата Алматинской области были рассмотрены вопросы выкупа земельных участков, актуализации проектно-сметной документации, а также передачи отдельных дорожных объектов в ведение города.

Отмечено, что скоординированное взаимодействие акиматов города и области является ключевым фактором для своевременной реализации инфраструктурных проектов и формирования единой транспортной системы Алматинской агломерации.

Во время встречи с подрядными организациями особое внимание было уделено соблюдению сроков строительства, качеству выполняемых работ и персональной ответственности за каждый этап реализации проектов.

В настоящее время продолжается пробивка до границы города проспектов Абая и Рыскулова, улиц Саина, Северное кольцо и Тлендиева. Завершены работы по пробивке улицы Акын Сара. Для обеспечения сквозной транспортной связанности Алматы и агломерации данные магистрали планируется довести до БАКАД.