В Алматы продолжается развитие радиальных магистралей с выходом на БАКАД
Уже завершены работы по пробивке улицы Акын Сара.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы ведётся активная работа по развитию дорожной инфраструктуры города, в том числе по реализации проектов пробивки радиальных магистралей с выходом на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу (БАКАД), передаёт BAQ.KZ.
В рамках рабочей поездки совместно с руководством профильных управлений акимата Алматинской области были рассмотрены вопросы выкупа земельных участков, актуализации проектно-сметной документации, а также передачи отдельных дорожных объектов в ведение города.
Отмечено, что скоординированное взаимодействие акиматов города и области является ключевым фактором для своевременной реализации инфраструктурных проектов и формирования единой транспортной системы Алматинской агломерации.
Во время встречи с подрядными организациями особое внимание было уделено соблюдению сроков строительства, качеству выполняемых работ и персональной ответственности за каждый этап реализации проектов.
В настоящее время продолжается пробивка до границы города проспектов Абая и Рыскулова, улиц Саина, Северное кольцо и Тлендиева. Завершены работы по пробивке улицы Акын Сара. Для обеспечения сквозной транспортной связанности Алматы и агломерации данные магистрали планируется довести до БАКАД.
Самое читаемое
- Как государство поддерживает пенсионеров Казахстана: полный обзор выплат и льгот
- Российских стримеров арестовали на 15 суток в Алматы
- Теннисисты из Монако обыграли Казахстан на Кубке Дэвиса
- На ярмарке в Усть-Каменогорске реализовано 15 тонн продукции
- Команды спецназа Казахстана вошли в топ-10 по итогам первого дня UAE SWAT Challenge в ОАЭ